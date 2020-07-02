Ціни на відпочинок в Україні назвали в Держагентстві з туризму

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Ціни на відпочинок в Україні прокоментувала голова Державного агентства з розвитку туризму Мар’яна Олеськів. За словами чиновниці, вона чула про зростання цін на найбільш популярні напрямки відпочинку в Україні, зокрема на курортах Одещини та Херсонської області.

Проте, відвідавши ці місця, не спостерігаю тенденції різкого росту цін. Як туристи, так і власники туркомпаній та готелі, перебувають в очікуванні того, як буде розвиватися ситуація із пандемією COVID-19. Багато хто бронює номери заздалегідь, — розповіла Олеськів в інтерв’ю «РБК-Україна».

Вона додала, що ціни на одноденні та дводенні тури регіонами України також переважно не ростуть.

Більшість компаній на ринку розуміють, що підвищення цін, а тим більше різке, не зіграє для них «в плюс»… Ціни не мають відлякувати клієнтів, і тоді можна забезпечити стабільний постійний розвиток галузі, — переконана чиновниця.

Вона зауважила, що нині через карантинні обмеження відпочивальникам складно дістатися на Західну Україну. Водночас вона звернула увагу на відновлення автобусних перевезень, залізничного та авіасполучення.

З 1 липня вперше запущено авіарейси зі Львова до Херсона… Станом на зараз регулярні внутрішні авіарейси також курсують із Києва до Одеси, до Херсона, до Львова. Можна констатувати, що внутрішнє авіасполучення влітку цього року активно відновлюється… При цьому вартість перельотів цілком доступна. Наприклад, можна знайти квиток в один бік без багажу від 500 грн, — розповіла очільниця Держагентства з туризму.



Олеськів додала, що сьогодні український туризм не є надто залежним від іноземних туристів, які складають 11% від загальної кількості відпочивальників.

Нагадаємо, очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов нещодавно заявив, що карантин в курортних регіонах можуть посилити, якщо кількість інфікованих COVID-19 в Україні почне прогресувати. Степанов також не виключив закриття курортів, якщо українці продовжать порушувати карантин. Йшлося, зокрема, про пляжі Одеси.