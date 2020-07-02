Цены на отдых в Украине назвали в Госагентстве туризма

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Цены на отдых в Украине прокомментировала глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив. По словам чиновницы, она слышала о росте цен на самые популярные направления отдыха в Украине, в частности на курортах Одесской и Херсонской областей.

Однако, посетив эти места, не наблюдаю тенденции резкого роста цен. Как туристы, так и владельцы туркомпаний и гостиницы, находятся в ожидании того, как будет развиваться ситуация с пандемией COVID-19. Многие бронируют номера заранее, — рассказала Олеськив в интервью «РБК-Украина».

Она добавила, что цены на однодневные и двухдневные туры по регионам Украины также преимущественно не растут.

Большинство компаний на рынке понимают, что повышение цен, а тем более резкое, не сыграет для них «в плюс»… Цены не должны отпугивать клиентов, и тогда можно обеспечить стабильное постоянное развитие отрасли, — убеждена чиновница.

Она отметила, что в настоящее время из-за карантина отдыхающим сложно добраться на Западную Украину. В то же время она обратила внимание на восстановление автобусных перевозок, железнодорожного и авиасообщения.

С 1 июля впервые запущен авиарейс из Львова в Херсон… По состоянию на сейчас регулярные внутренние авиарейсы также курсируют из Киева в Одессу, Херсон, Львов. Можно констатировать, что внутреннее авиасообщение летом этого года активно восстанавливается… При этом стоимость перелетов является вполне доступной. Например, можно найти билет в одну сторону без багажа от 500 грн, — рассказала глава Госагентства по туризму.



Олеськив добавила, что сегодня украинский туризм не слишком зависимым от иностранных туристов, которые составляют 11% от общего числа отдыхающих.

Напомним, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов недавно заявил, что карантин в курортных регионах могут усилить, если число инфицированных COVID-19 в Украине начнет прогрессировать. Степанов также не исключил закрытия курортов, если украинцы продолжат нарушать карантин. Речь шла, в частности, о пляжах Одессы.