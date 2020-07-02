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Украинских заробитчан Польша бесплатно протестирует на коронавирус, фото — ВН
Украинских заробитчан Польша бесплатно протестирует на коронавирусhttps://racurs.ua/n140564-ukrainskih-zarobitchan-polsha-besplatno-protestiruet-na-koronavirus.htmlРакурс
Украинских заробитчан в Польше решили бесплатно тестировать на коронавирус. ПЦР-тесты проводят за счет средств госбюджета.
Тестирование будет проходить по месту работы украинских заробитчан, сообщил в эфире телеканала «Дом» посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.
В пунктах пропуска на границе граждане Украины заполняют анкету, в которой указывают, где именно они будут работать и жить в Польше. Это делается для того, чтобы можно было проверить, выполняют ли они условия карантина.
Все граждане Украины, которые едут в Польшу работать, проходят тестирование за счет госсредств Польши там, где будут работать, — объяснил посол Цихоцкий.
Польша с 1 июля отменила обязательный 14-дневный карантин для авиапассажиров, прилетающих из Украины. На сухопутных маршрутах на внутренних границах ЕС с 13 июня также отсутствует санконтроль и обязательный карантин.
А вот на внешней границе ЕС и в дальнейшем действуют ограничения, в частности для въезда иностранцев в Польшу, а также требуется отбыть карантин.
На границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польше все еще ограничен. Границу можно пересечь только в нескольких пунктах: с Украиной — в Дорогуске (с украинской стороны — Ягодын), Корчевой (Краковец), Гребенном (Рава-Русская) и Медыке (Шегини).
С начала июля Польша разрешила авиасообщение с Украиной.
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