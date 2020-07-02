Українських заробітчан Польща безкоштовно протестує на коронавірус, фото — ВН

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Українських заробітчан у Польщі вирішили безкоштовно тестувати на коронавірус. ПЛР-тести проводять за рахунок коштів держбюджету.

Тестування відбуватиметься за місцем праці українських заробітчан, повідомив в ефірі телеканалу «Дом» посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

У пунктах пропуску на кордоні громадяни України заповнюють анкету, у якій вказують, де саме вони будуть працювати і жити в Польщі. Це робиться для того, аби можна було перевірити, чи виконують вони умови карантину.

Всі громадяни України, які їдуть до Польщі працювати, проходять тестування за рахунок держкоштів Польщі там, де працюватимуть, — пояснив посол Ціхоцький.

Польща з 1 липня скасувала обов’язковий 14-денний карантин для авіапасажирів, які прилітають з України. На сухопутних маршрутах на внутрішніх кордонах ЄС з 13 червня також відсутній санконтроль і обов’язковий карантин.

А от на зовнішньому кордоні ЄС і надалі діють обмеження, зокрема щодо в’їзду іноземців в Польщу і проходження карантину.

На кордоні з Україною, Білоруссю і Росією в’їзд іноземців до Польщі все ще обмежений. Кордон можна перетнути лише в деяких пунктах: з Україною — в Дорогуську (з українського боку — Ягодин), Корчевій (Краковець), Гребенному (Рава-Руська) та Медиці (Шегині).

З початку липня Польща дозволила авіасполучення з Україною.