Отдых в Украине — что запрещено, рассказали в Гостуризме

https://racurs.ua/n140569-puteshestviya-po-ukraine-chto-zaprescheno-rasskazali-v-gosturizme.html

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Ограничения для туристов во время путешествий по Украине, которые действуют в связи с пандемией коронавируса и адаптивным карантином, назвала глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив.

Вирус никуда не исчез. Сейчас, как и раньше, во время путешествий в условиях карантина надо носить маску в помещениях. Надо, по-прежнему, избегать скоплений людей. Я бы советовала вместо пляжей Одессы присмотреться к местам отдыха за городом, — рассказала Олеськив в интервью «РБК-Украина».

Чиновница порекомендовала украинцам больше присматриваться к тем местам, где обычно отдыхает меньше людей.

Это может быть отдых на реках, озерах, водохранилищах, в горах. Здесь пригодится совет путешествовать малоизвестными, но не менее интересными, чем места массового туризма, уголками страны, — добавила глава Госагентства по туризму.

Также она рассказала с какими основными неудобствами могут сталкиваться туристы в курортных местах.

Если человек заказал тур или сам приехал в отель, в него он может не попасть, если имеет повышенную температуру и другие симптомы болезни. Также советую проверять сайты местных музеев, читать их требования. Я была на днях в музее в Полтаве, и там есть требование по числу людей на определенную площадь. Нас было трое, и работник музея попросил, чтобы зашли двое. Однако других серьезных ограничений нет, — отметила Олеськив.

В ведомстве надеются, что летний отдых 2020 года граждане проведут в Украине.

Поездки по Украине — это и горный, и морской, и пляжный туризм также. Недавно у меня была рабочая поездка в Херсонскую область. Там есть большое количество интересных мест не только у побережья. Это Аскания-Нова, Розовое озеро, это Херсонские плавни. Я также недавно вернулась из Полтавской области… Просто невероятно много мест, где надо побывать, — резюмировала Олеськив.

Напомним, глава Государственного агентства по развитию туризма также прокомментировала цены на отдых в Украине.