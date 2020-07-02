Во время пожара, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n140568-masshtabnyy-pojar-vspyhnul-v-centre-moskvy-video.html

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Крупный пожар возник сегодня в центре Москвы в одном из многоквартирных домов. Для борьбы с огнем привлечены 12 пожарных автомобилей.

В связи с пожаром, значительно ограничено движение по одной из крупнейших улиц центра города — Тверской, на которой расположен дом, в котором возникло возгорание, сообщает агентство «Москва».

По словам очевидцев, движение транспорта затрудняют, в частности, люди, которые пришли посмотреть на пожар.

Пожар возник в квартире, расположенной на третьем этаже жилого дома, построенного в конце XIX в. Всего в этом доме 12 этажей, часть его находится на реконструкции.

Из окон квартиры идет черный дым, видно пламя. Пожар быстро распространяется, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информированные источники.

По предварительной информации, людей в здании нет. Информация о пострадавших к спасателям также не поступала.

Напомним, в июне горящий автомобиль заблокировал движение в подземном тоннеле в центре Москвы.