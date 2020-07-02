Обвал нефритовой шахты в Мьянме унес жизни более 100 человек. Фото: Аljazeera

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Ракурс

Обвал нефритовой шахты произошел сегодня утром на севере Мьянмы вблизи города Хпакант. В результате обвала погибли, по меньшей мере, 113 человек.

Причиной обвала стали сильные дожди, которые размягчили почву, сообщает Аljazeera.

Ночью прошел очень сильный дождь, спровоцировавший сползание грунта, который смешался с грязью и завалил вход в шахту. Горная порода сошла со скалы высотой около 300 м.

Свидетели утверждают, что все произошло очень быстро и люди просто исчезли в куче грязи. Люди кричали и просили о помощи, но никто не мог им помочь.

Правоохранители заявили, что накануне трагедии предупреждали шахтеров об опасности работы в шахте при сложившихся погодных условиях.

На месте трагедии работают спасатели и волонтеры, которые разыскивают выживших и тела погибших. Спасатели не исключают, что количество жертв может возрасти.

Как ранее писал «Ракурс», в результате обвала на шахте «Лесная» во Львовской области погибли двое горняков. Всего под землей в момент аварии находились 69 горняков.