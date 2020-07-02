Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Обвал нефритової шахти в М'янмі забрав життя понад 100 осіб. Фото: Аljazeera

Обвал нефритової шахти в М’янмі забрав життя понад 100 осіб (ФОТО)

2 лип 2020, 14:40
999

Обвал нефритової шахти стався сьогодні вранці на півночі М’янми поблизу міста Хпакант. У результаті обвалу загинули, щонайменше, 113 осіб.

Причиною обвалу стали сильні дощі, які розм’якшили ґрунт, повідомляє Аljazeera.

Обвал нефритової шахти в М'янмі забрав життя понад 100 осіб. Фото: ObozrevatelВночі пройшов дуже сильний дощ, який спровокував сповзання ґрунту, що змішався із брудом та завалив вхід до шахти. Гірська порода зійшла зі скелі висотою близько 300 м.

Обвал нефритової шахти в М'янмі забрав життя понад 100 осіб. Фото: ObozrevatelСвідки стверджують, що все відбулося дуже швидко і люди просто зникли у купі бруду. Люди кричали і просили про допомогу, але ніхто не міг нічого вдіяти.

Обвал нефритової шахти в М'янмі забрав життя понад 100 осіб. Фото: ObozrevatelПравоохоронці заявили, що напередодні трагедії попереджали шахтарів про небезпеку роботи в шахті за таких погодних умов.

Обвал нефритової шахти в М'янмі забрав життя понад 100 осіб. Фото: ObozrevatelНа місці трагедії працюють рятувальники та волонтери, які розшукують тих, хто вижив та тіла загиблих. Рятувальники не виключають, що кількість жертв може зрости.


Обвал нефритової шахти в М'янмі забрав життя понад 100 осіб. Фото: Obozrevatel

Як раніше писав «Ракурс», у результаті обвалу на шахті «Лісова» у Львівській області загинули двоє гірників. Всього під землею у момент аварії перебували 69 гірників.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter


.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿