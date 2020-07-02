Обвал нефритової шахти в М'янмі забрав життя понад 100 осіб. Фото: Аljazeera

https://racurs.ua/ua/n140567-obval-nefrytovoyi-shahty-v-m-yanmi-zabrav-jyttya-ponad-100-osib-foto.html

Ракурс

Обвал нефритової шахти стався сьогодні вранці на півночі М’янми поблизу міста Хпакант. У результаті обвалу загинули, щонайменше, 113 осіб.

Причиною обвалу стали сильні дощі, які розм’якшили ґрунт, повідомляє Аljazeera.

Вночі пройшов дуже сильний дощ, який спровокував сповзання ґрунту, що змішався із брудом та завалив вхід до шахти. Гірська порода зійшла зі скелі висотою близько 300 м.

Свідки стверджують, що все відбулося дуже швидко і люди просто зникли у купі бруду. Люди кричали і просили про допомогу, але ніхто не міг нічого вдіяти.

Правоохоронці заявили, що напередодні трагедії попереджали шахтарів про небезпеку роботи в шахті за таких погодних умов.

На місці трагедії працюють рятувальники та волонтери, які розшукують тих, хто вижив та тіла загиблих. Рятувальники не виключають, що кількість жертв може зрости.

Як раніше писав «Ракурс», у результаті обвалу на шахті «Лісова» у Львівській області загинули двоє гірників. Всього під землею у момент аварії перебували 69 гірників.