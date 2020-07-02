Під час пожежі, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n140568-masshtabna-pojeja-spalahnula-v-centri-moskvy-foto-video.html

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Масштабна пожежа виникла сьогодні в центрі Москви в одному з багатоквартирних будинків. Для боротьби з вогнем залучені 12 пожежних автомобілів.

У зв’язку з пожежею значно обмежено рух по одній з найбільших вулиць центру міста — Тверській, на якій розташований будинок, що загорівся, повідомляє агентство «Москва».

За словами очевидців, рух транспорту ускладнюють, зокрема, люди, які прийшли подивитися на пожежу.

З вікон квартири йде чорний дим, видно полум’я. Пожежа швидко розповсюджується, її площа сягнула вже 200 кв. м, повідомляє агентство ТАСС з посиланням на інформовані джерела.

Пожежа виникла в квартирі, розташованій на третьому поверсі житлового будинку, збудованого наприкінці XIX ст. Всього в цьому будинку 12 поверхів, частина його перебуває на реконструкції. Саме порушення правил пожежної безпеки при ремонтних роботах, попередньо, вважають причиною виникнення пожежі.

За попередньою інформацією, людей у будівлі немає. Інформація про постраждалих до рятувальників також не надходила.

Нагадаємо, в червні палаючий автомобіль заблокував рух у підземному тунелі у центрі Москви.