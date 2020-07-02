Кто виноват в будущем кризисе, определили социологи, фото — НАН Украины

https://racurs.ua/n140570-kto-vinovat-v-buduschem-krizise-opredelili-sociologi-infografika.html

Ракурс

Экономический кризис пророчат Украине осенью 2020 года аналитики. Социологи решили выяснить, чьи действия могут спровоцировать его.

53% опрошенных граждан считают, что экономический кризис может произойти из-за некомпетентности власти, сообщила социологическая группа «Рейтинг».

Почти треть респондентов (32%) считает, что причиной может стать пандемия коронавируса и только 6% указывают на войну на Донбассе.

В ближайшие полгода 40% ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% считает, что изменений не будет, а 17% ждут улучшений.

Сейчас только 22% опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении, а 63% — определили курс Украины как неправильный. Не ответили на вопрос 15% опрошенных. Социологи отметили, что в июне произошло падение положительных оценок состояния дел в стране — с 32 до 22%.

Двое из трех опрошенных рассказали об ухудшении экономического положения Украины в первом полугодии 2020 года. Четверть респондентов считают, что оно не изменилось и только 9% заявили об улучшении.

Половина опрошенных считают, что экономическое положение в их семье ухудшилось, 40% указали на отсутствие изменений и 9% — увидели улучшение.

Среди эмоций, которыми опрошенные охарактеризовали свое психологическое состояние, украинцы назвали разочарование (41%) и надежду (30%). Далее идут — печаль (15%), страх, злость, растерянность, интерес (по 11%), радость и безразличие (по 9%), удивление (7%).

Опрос провели 24−28 июня во всех областях, кроме оккупированных, среди 2 тыс. респондентов.