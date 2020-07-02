Рейтинг Зеленского падает до уровня «Слуги народа» — новый опрос, фото — Еспресо

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Ракурс

Рейтинг президента Владимира Зеленского почти сравнялся с популярностью партии «Слуга народа».

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 34,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, проголосовали бы за Зеленского. Партию «Слуга народа» поддержали бы на парламентских выборах 29,3% респондентов. Таковы данные нового опроса группы «Рейтинг».

Поддержка Петра Порошенко составляет 11,4%, Юрия Бойко — 11,2%, Юлии Тимошенко — 7,2%, Игоря Смешко — 6,7%.

Примерно 15% респондентов, которые пошли бы на голосование, не определились с выбором.

В парламентском рейтинге после СН идут «Оппозиционная платформа — За жизнь» (15,3%), «Европейская солидарность» (13,6%), «Батькивщина» (10,7%).

Другие партии не преодолевают проходной барьер (4%). У «Силы и чести» и партии Шария — по 3,7%, Радикальной партии — 3,5%, «Голоса» — 3%, «Свободы» — 2,5%.

Около 20% респондентов не определились с партийными предпочтениями.

Опрос провели 24−28 июня во всех областях, кроме оккупированных, среди 2 тыс. респондентов.

«Ракурс» сообщал, что 53% опрошенных граждан считают, что экономический кризис может случиться из-за некомпетентности власти. Почти треть респондентов (32%) считает, что причиной станет пандемия коронавируса, и только 6% уверены, что к нему приведет война на Донбассе.