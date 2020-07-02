Тортури в Кагарлику — ще двом поліцейським повідомили підозри

ДБР повідомило підозри ще двом особам через тортури в Кагарлику, фото: Zik

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Тортури в Кагарлику продовжують розслідувати.

Виявлено нові факти катувань, у зв’язку з чим повідомлено про підозру ще двом співробітникам місцевого відділення поліції. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У разі доведення вини, їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Таким чином, про підозру повідомлено вже чотирьом працівникам Кагарлицького відділення поліції.

За інформацією слідства, один з нових підозрюваних — оперуповноважений цього відділення — у ніч з 23 на 24 травня за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої, на котру той натягував протигаз. Керівник вказаного поліцейського періодично затискав дихальну трубку протигаза, намагаючись отримати від жінки викривальні докази.

Нагадаємо, проведена перевірка показала, що катування в Кагарлицькому відділенні поліції були частим явищем.