Ракурсhttps://racurs.ua/
Бійка у КМДА. Фото: Ракурс
Бійку через незаконні забудови влаштували депутат Київради та чиновник КМДА (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n140572-biyku-cherez-nezakonni-zabudovy-vlashtuvaly-deputat-kyyivrady-ta-chynovnyk-kmda-video.htmlРакурс
У Києві влаштували бійку депутат Київради Володимир Назаренко та заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Юрій Тацій. Чоловіки звинувачують одне одного у нападі.
Юрій Тацій заявив, що Назаренко сьогодні вдерся до його кабінету та почав агресивно себе поводити. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
(Назаренко — ред.) почав розкидатися образами в бік чинної влади, погрожувати, а потім «перейшов до дій» — знищив частину документів, які лежали на моєму столі. Я намагався спокійно вирішити ситуацію, однак «гість» не заспокоївся і наніс мені низку ударів, — написав Тацій.
Після цього він викликав правоохоронців, які, за словами чиновника, склали протокол на Назаренка. Сам Тацій повідомляє, що перебуває у лікарні з підозрою на струс мозку.
Сам Володимир Назаренко каже, що це Тацій напав на нього. На своїй сторінці у Facebook він розповів, що чиновник КМДА вдарив його. За словами Назаренка, він хотів переглянути «корупційні документи» про незаконні забудови, а Тацій намагався їх приховати.
Як писав «Ракурс», у квітні поліція затримала в центрі Києва заступника голови КМДА Володимира Слончака. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік накинувся на патрульного.
.