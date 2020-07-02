Бійка у КМДА. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n140572-biyku-cherez-nezakonni-zabudovy-vlashtuvaly-deputat-kyyivrady-ta-chynovnyk-kmda-video.html

Ракурс

У Києві влаштували бійку депутат Київради Володимир Назаренко та заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Юрій Тацій. Чоловіки звинувачують одне одного у нападі.

Юрій Тацій заявив, що Назаренко сьогодні вдерся до його кабінету та почав агресивно себе поводити. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

(Назаренко — ред.) почав розкидатися образами в бік чинної влади, погрожувати, а потім «перейшов до дій» — знищив частину документів, які лежали на моєму столі. Я намагався спокійно вирішити ситуацію, однак «гість» не заспокоївся і наніс мені низку ударів, — написав Тацій.

Після цього він викликав правоохоронців, які, за словами чиновника, склали протокол на Назаренка. Сам Тацій повідомляє, що перебуває у лікарні з підозрою на струс мозку.

Сам Володимир Назаренко каже, що це Тацій напав на нього. На своїй сторінці у Facebook він розповів, що чиновник КМДА вдарив його. За словами Назаренка, він хотів переглянути «корупційні документи» про незаконні забудови, а Тацій намагався їх приховати.

Як писав «Ракурс», у квітні поліція затримала в центрі Києва заступника голови КМДА Володимира Слончака. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік накинувся на патрульного.