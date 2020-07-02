Драка в КГГА. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Киеве устроили драку депутат Киевсовета Владимир Назаренко и заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) Юрий Таций. Мужчины обвиняют друг друга в нападении.

Юрий Таций заявил, что Назаренко сегодня ворвался в его кабинет и начал агрессивно себя вести. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

(Назаренко — ред.) начал разбрасываться оскорблениями в сторону действующей власти, угрожать, а потом «перешел к действиям» — уничтожил часть документов, которые лежали на моем столе. Я пытался спокойно разрешить ситуацию, однако «гость» не успокоился и нанес мне ряд ударов, — написал Таций.

После этого он вызвал правоохранителей, которые, по словам чиновника, составили протокол на Назаренко. Сам Таций сообщает, что находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

Владимир Назаренко, в свою очередь, говорит, что это Таций напал на него. На своей странице в Facebook он рассказал, что чиновник КГГА ударил его. По словам Назаренко, он хотел посмотреть «коррупционные документы» о незаконных застройках, а Таций пытался их скрыть.

Как писал «Ракурс», в апреле полиция задержала в центре Киева заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Во время общения с правоохранителями мужчина набросился на патрульного.