Пытки в Кагарлыке — еще двум полицейским сообщили подозрения

ГБР сообщил подозрения еще двум лицам из-за пыток в Кагарлыке, фото: Zik

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Ракурс

Пытки в Кагарлыке продолжают расследовать правоохранители.

Обнаружены новые факты пыток, в связи с чем сообщено о подозрении еще двум сотрудникам местного отделения полиции. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В случае доказательства вины, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Таким образом, о подозрении сообщено уже четырем работникам Кагарлыкского отделения полиции.

По информации следствия, один из новых подозреваемых — оперуполномоченный этого отделения — в ночь с 23 на 24 мая по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей, на которую тот натягивал противогаз. Руководитель указанного полицейского периодически зажимал дыхательную трубку противогаза, пытаясь получить от женщины обличительные доказательства.

Напомним, проведенная проверка показала, что пытки в Кагарлыкском отделении полиции были частым явлением.