Рейтинг влади ніщо не збільшить, вважає Разумков — розпуск Ради, фото — ZiK

https://racurs.ua/ua/n140902-reytyng-vlady-nischo-ne-zbilshyt-razumkov-pro-rozpusk-rady.html

Ракурс

Рейтинг влади Володимира Зеленського та «Слуги народу» у найближчій перспективі не збільшиться. Але президент не піде на скасування місцевих виборів чи достроковий розпуск Верховної Ради.

У цьому впевнений спікер парламенту Дмитро Разумков, вказуючи, що очікував на падіння рейтингу.

Спікер вважає, що питання у швидкості цього зниження, а також того, як це пов’язано з подіями, які відбуваються в країні, повідомляє «Страна».

Разумков переконує, що коронавірус і криза не додають рейтингу Раді, президенту і Кабміну. На популярність влади вплинули, на його думку, й скандали і помилки.

У найближчій перспективі не бачу подій, які могли б значно підвищити рейтинг влади, — заявив спікер.

Утім, Разумков оптимістично прогнозує майбутні місцеві вибори, оскільки через чотири місяці «все може помінятися як в одну, так і в іншу сторону».

На його думку, підстав і легітимних методів перенесення виборів немає, а розмови про дострокові вибори у Раду — нереальні.

Для президента і всієї команди сенсу в розпуску Ради немає ніякого. У партії 30% рейтингу. Якби вибори відбулися цими вихідними, у Раду пройшло б 170−190 осіб, — розповів спікер.

Утім, він залишає незначну ймовірність для розпуск парламенту президентом.