Рейтинг влади ніщо не збільшить — Разумков про розпуск Радиhttps://racurs.ua/ua/n140902-reytyng-vlady-nischo-ne-zbilshyt-razumkov-pro-rozpusk-rady.htmlРакурс
Рейтинг влади Володимира Зеленського та «Слуги народу» у найближчій перспективі не збільшиться. Але президент не піде на скасування місцевих виборів чи достроковий розпуск Верховної Ради.
У цьому впевнений спікер парламенту Дмитро Разумков, вказуючи, що очікував на падіння рейтингу.
Спікер вважає, що питання у швидкості цього зниження, а також того, як це пов’язано з подіями, які відбуваються в країні, повідомляє «Страна».
Разумков переконує, що коронавірус і криза не додають рейтингу Раді, президенту і Кабміну. На популярність влади вплинули, на його думку, й скандали і помилки.
У найближчій перспективі не бачу подій, які могли б значно підвищити рейтинг влади, — заявив спікер.
Утім, Разумков оптимістично прогнозує майбутні місцеві вибори, оскільки через чотири місяці «все може помінятися як в одну, так і в іншу сторону».
На його думку, підстав і легітимних методів перенесення виборів немає, а розмови про дострокові вибори у Раду — нереальні.
Для президента і всієї команди сенсу в розпуску Ради немає ніякого. У партії 30% рейтингу. Якби вибори відбулися цими вихідними, у Раду пройшло б 170−190 осіб, — розповів спікер.
Утім, він залишає незначну ймовірність для розпуск парламенту президентом.
В Україні може бути все, що завгодно, але якщо ми виходимо з реалій сьогодення, то жодних підстав для дострокового припинення повноважень діючої Ради немає, — сказав Разумков.