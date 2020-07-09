Погода в Україні. Фото: oxu.az

https://racurs.ua/ua/n140901-teplo-i-sonyachno-po-vsiy-terytoriyi-pogoda-v-ukrayini-10-lypnya-karta.html

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Погода в Україні 10 липня буде по-справжньому літньою. На небі буде світити сонце, іноді можуть пропливати невеликі хмари. Опадів не прогнозується, а температура вдень по країні становитиме близько 29−30°.

Найспекотніше буде у Херсоні та Запоріжжі. Тут стовпчики термометрів піднімуться до 31°. Прохолодніше всього буде у Сумах та Чернігові. Тут температура вдень не перевищить 27°, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 10 липня буде теплою і сонячною. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 13−15°, вдень — піднімуться до 26−28°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові очікується теплою без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме 12−14°, вдень — 27−29°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде теплою, на небі можуть з’являтися хмари. Вночі термометри покажуть 17−19°, вдень — 26−28 °. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі 10 липня буде теплою і сонячною. Температура повітря вночі опуститься до 13−15°, вдень — підніметься до 27−29°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде сонячною і теплою. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 13−15°, вдень — 26−28°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 10 липня очікується теплою і сухою. Вночі температура становитиме 13−15°, вдень повітря прогріється до 28−30°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 10 липня буде спокійною, очікуються лише невеликі збурення протягом доби.