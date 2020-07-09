Погода в Украине. Фото: oxu.az

https://racurs.ua/n140901-teplo-i-solnechno-po-vsey-territorii-pogoda-v-ukraine-10-iulya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 10 июля будет по-настоящему летней. На небе будет светить солнце, иногда могут проплывать небольшие тучи. Осадков не прогнозируется, а дневная температура по стране составит около 29−30°.

Жарче всего будет в Херсоне и Запорожье. Здесь столбики термометров поднимутся до 31°. Прохладнее всего будет в Сумах и Чернигове. Здесь дневная температура не превысит 27°, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 10 июля будет теплой и солнечной. Столбики термометров ночью опустятся до 13−15°, днем — поднимутся до 26−28°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове ожидается теплой без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 12−14°, днем — 27−29°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет теплой, на небе могут появляться облака. Ночью термометры покажут 17−19°, днем — 26−28°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 10 июля будет теплой и солнечной. Температура воздуха ночью опустится до 13−15°, днем — поднимется до 27−29°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет солнечной и теплой. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 13−15°, днем — 26−28°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 10 июля ожидается теплой и сухой. Ночью температура составит 13−15°, днем ​​воздух прогреется до 28−30°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 10 июля будет спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения на протяжении суток.