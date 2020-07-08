Внеочередное заседание ВРУ. Фото: Слуга народу у Фейсбук

https://racurs.ua/n140842-rada-planiruet-sobratsya-na-vneocherednoe-zasedanie-dokument.html

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Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание на следующей неделе.

Сейчас народные избранники собирают подписи, чтобы провести заседание во вторник, 14 июля. Об этом 8 июля сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура в своем Telegram-канале.

Нардеп добавил, что парламентарии могут рассмотреть шесть законопроектов, которые есть в повестке дня. Законопроекты касаются упрощения работы физических лиц-предпринимателей, электронной торговли лекарствами. Также избранники могут повысить размер пособия детям-сиротам и рассмотреть проект закона о поддержке детских центров «Артек» и «Молодая гвардия».

Напомним, в парламентском комитете утвердили законопроект, который смягчает нормы законов № 128, № 129 о тотальной фискализации и кешбеку