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Ракурс
Внеочередное заседание ВРУ. Фото: Слуга народу у Фейсбук

Рада планирует собраться на внеочередное заседание (ДОКУМЕНТ)

8 июл 2020, 16:01
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Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание на следующей неделе.

Сейчас народные избранники собирают подписи, чтобы провести заседание во вторник, 14 июля. Об этом 8 июля сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура в своем Telegram-канале.

Нардеп добавил, что парламентарии могут рассмотреть шесть законопроектов, которые есть в повестке дня. Законопроекты касаются упрощения работы физических лиц-предпринимателей, электронной торговли лекарствами. Также избранники могут повысить размер пособия детям-сиротам и рассмотреть проект закона о поддержке детских центров «Артек» и «Молодая гвардия».

Документ: Александр Качура в Telegram


Документ: Александр Качура в Telegram

Напомним, в парламентском комитете утвердили законопроект, который смягчает нормы законов № 128, № 129 о тотальной фискализации и кешбеку

Источник: Ракурс


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