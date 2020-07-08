Учения в Черном море. Фото: ВМС ВСУ

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Военные учения силовиков Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) прошли в акватории Черного моря. Бойцы ВСУ пять дней отрабатывали элементы боевой подготовки на катерах и кораблях.

В частности, во время учений бойцы ВМС ВСУ отработали высадку морского десанта на побережье, защиту морских коммуникаций и пунктов базирования. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Также в ВСУ научились отбивать нападение противника в море и оказывать помощь судну, которое потерпает крушение.

Также в морских учениях приняли участие сотрудники Госпогранслужбы, а именно — 25 водолазов из отрядов морской охраны. Они отработали стрельбу с земли и воздуха, прыжки в воду с воздуха, а также учились спасать людей под водой.

Тем временем в Черное море вошли корабли НАТО, в частности, флагманский корабль снабжения ВМС Греции, а также трактильщики из Испании, Италии и Турции. Вероятно, они все примут участие в ежегодных учениях «Си Бриз-2020».

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что американские ракетные комплексы «Джавелины», которые используют во время тренировок украинские военнослужащие, будут у всех бригад на Донбассе.