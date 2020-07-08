В деле Порошенко интересный поворот — Венедиктова завершила следствие, фото — УП

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Ракурс

Дело против Петра Порошенко завершил расследовать Офис генпрокурора. Объявление об этом прокуроры сделали в зале Печерского суда, где сегодня проходило заседание об избрании меры пресечения для экс-президента по делу о назначении Сергея Семочко.

Во время перерыва на обед в судебном заседании в зал зашел представитель ГБР и громко сообщил соответствующее постановление генпрокурора — Ирина Венедиктова распорядилась завершить досудебное расследование по делу о назначении Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины.

Хочу вручить защитнику Порошенко этот документ, — заявил прокурор, предоставив соответствующий документ адвокату.

Теперь материалы дела будут отданы на ознакомление Порошенко и его адвокатам. После этого дело пойдет в суд.

Напомним, что во вторник, 7 июля, Печерский суд продлил срок досудебного следствия еще на три месяца — до 10 октября.

Сегодня суд в третий раз собрался на заседание, чтобы избрать меру пресечения Порошенко. 1 июля суд объявил перерыв до 8 июля и отказал адвокатам в отводе Венедиктовой.

Кроме того, в Печерском райсуде приняли ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения — вместо содержания под стражей обвинение просило применить к Порошенко личное обязательство. Ранее Офис генпрокурора требовал арестовать экс-президента с альтернативой внесения залога в 10 млн грн.