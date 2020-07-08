У справі Порошенка цікавий поворот — прокурори оголосили про завершення слідства, фото — УП

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Справу проти Петра Порошенка завершив розслідувати Офіс генпрокурора. Оголошення про це прокурори зробили в залі Печерського суду, де сьогодні тривало засідання щодо запобіжного заходу екс-президенту у справі про призначення Сергія Семочка.

Під час перерви на обід в судовому засіданні до зали зайшов представник ДБР та голосно повідомив відповідну постанову генпрокурора — Ірина Венедіктова розпорядилася завершити досудове слідство у справі про призначення Семочка на посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

Хочу вручити захиснику Порошенка цей документ, — заявив прокурор, надавши відповідний документ адвокату.

Тепер матеріали справи будуть віддані на ознайомлення Порошенку і його адвокатам. Після цього справа піде в суд.

Коли ж засідання суду продовжилося, прокурор заявив, що обирати запобіжний захід Порошенкові неможливо через завершення досудового розслідування. Це підтвердили й адвокати екс-президента. Водночас сторона захисту Порошенка вимагала допитати Венедіктову, аби вона підтвердила, що ніякої помилки у документі немає.

Нагадаємо, що у вівторок, 7 липня, Печерський суд подовжив термін досудового слідства ще на три місяці — до 10 жовтня.

Сьогодні суд втретє зібрався на засідання, аби визначити запобіжний захід Порошенку. 1 липня суд оголосив перерву до 8 липня і відмовив адвокатам у відводі Венедіктової. Крім того, в Печерському райсуді прийняли клопотання прокурорів про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Раніше Офіс генпрокурора вимагав для екс-президента арешту з альтернативою внесення застави у 10 млн грн.