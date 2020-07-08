На нас тиснули, шукаючи злочин — слідчий ДБР про закриття однієї зі справ Порошенка, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n140837-na-nas-tysnuly-shukauchy-zlochyn-slidchyy-dbr-pro-zakryttya-odniieyi-zi-sprav-poroshenka-video.html

Ракурс

Справу проти Петра Порошенка про нібито незаконний продаж підприємства «Кузня на Рибальському» закрили. Керівник слідчої групи розповів, що на нього тиснули, вимагаючи відкривати справи проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков у Фейсбук оприлюднив постанову про закриття справи «Кузні на Рибальському» і відео спілкування зі слідчим Олегом Корецьким. Слідчий ДБР заявив, що готовий детальніше розповісти ЗМІ про обставини розслідування і тиск.

Ти спочатку розслідуєш все нормально, по закону, а потім приходять незрозумілі люди, «харківські», починають давати незрозумілі вказівки. Ти їм кажеш: «Немає складу злочину, будемо приймати законні рішення». А вони кажуть, що ти «йди», бо для тебе немає місця, ти їм не підходиш, — сказав начальник третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами слідчого управління ДБР Корецький на відео.

Нагадаємо, що провадження щодо продажу Порошенком «Кузні на Рибальському» було зареєстроване за заявою Андрія Портнова.

Крім того, Корецький розповів «Главкому», що треба закривати також провадження щодо каналу «Прямий». Безперспективною слідчий назвав і справу щодо призначення Сергія Семочка. Печерський райсуд Києва до 10 жовтня продовжив термін розслідування у цій справі.

ДБР розслідувала обставини угоди про продаж у 2018 році київського заводу «Кузня на Рибальському». Порошенко, який був власником підприємства, продав його українському бізнесмену і ексурядовцю Сергію Тігіпку.

Заявник у справі Портнов стверджував, що продаж заводу фіктивний, екс-президент міг лишитися фактичним власником заводу, а 300 млн дол., нібито сплачених за підприємство, «відмили» через кіпрські офшори. Адвокат Порошенка Ігор Головань називав продаж «Кузні» суперпрозорим.