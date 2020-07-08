На нас давили в поиске преступления — следователь ГБР о закрытии одного из дел Порошенко, фото — УП

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Дело против Петра Порошенко о якобы незаконной продаже предприятия «Кузница на Рыбацком» закрыли. Руководитель следственной группы рассказал, что на него давили, требуя открывать дела против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Адвокат Порошенко Илья Новиков в Фейсбук обнародовал постановление о закрытии дела «Кузницы на Рыбацком» и видео общения со следователем Олегом Корецким. Следователь ГБР заявил, что готов подробно рассказать СМИ об обстоятельствах расследования и давлении.

Ты сначала расследуешь все нормально, по закону, а потом приходят непонятные люди, «харьковские», начинают давать непонятные указания. Ты им говоришь: «Нет состава преступления, будем принимать законные решения». А они говорят, что ты «иди», потому что для тебя нет места, ты им не подходишь, — сказал на видео начальник третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами следственного управления ГБР Корецкий.

Напомним, что уголовное производство по поводу продажи Порошенко «Кузницы на Рыбацком» зарегистрировали по заявлению Андрея Портнова.

Кроме того, Корецкий рассказал «Главкому», что надо закрывать также производство по поводу канала «Прямой». Бесперспективным следователь назвал и дело о назначении Сергея Семочко. Печерский райсуд Киева до 10 октября продлил срок расследования по этому делу.

ГБР расследовала обстоятельства сделки о продаже в 2018 году киевского завода «Кузница на Рыбацком». Порошенко, который был владельцем предприятия, продал его украинскому бизнесмену и экс-министру Сергею Тигипко.

Заявитель по делу Портнов утверждал, что продажа завода является фиктивной, экс-президент мог остаться фактическим владельцем завода, а 300 млн долл., якобы уплаченных за предприятие, «отмыли» через кипрские офшоры. Адвокат Порошенко Игорь Головань называл продажу «Кузницы» суперпрозрачной.