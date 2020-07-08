Погибший двукратный чемпион мира по сноуборду Алекс Пуллин. Фото: CDN

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Ракурс

Утонул чемпион мира в сноуборд-кроссе австралиец Алекс Пуллин. Это произошло у берегов Австралии в районе города Голд-Кост сегодня, 8 июля.

Спортсмен утонул во время подводной охоты на искусственном рифе. Причиной смерти называют резко возникшие проблемы со здоровьем во время погружения. Погибшему было всего 32 года. Об этом сообщает 9news.com.au.





Двукратного чемпиона мира обнаружили другие дайверы. Спортсмен находился в бессознательном состоянии, а кислородная маска, необходимая для погружения, на нем отсутствовала. Приехавшие на вызов врачи в течение 45 минут пытались вернуть спортсмена к жизни, но безуспешно.







Травм на теле погибшего не обнаружили. Уточняется, что Пуллин часто охотился под водой и был опытным дайвером.





Пуллин стал золотым призером в сноуборд-кроссе на чемпионатах мира 2011 и 2013 годов, а также обладателем бронзы в 2017 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что после сложной операции ушел из жизни известный украинский спортсмен и капитан сборной Украины по легкой атлетике Роман Вирастюк.