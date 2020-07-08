250 млн грн на жилье для ветеранов-переселенцев выделил Кабмин — новости Украины

https://racurs.ua/n140836-250-mln-grn-na-jile-dlya-veteranov-pereselencev-vydelil-kabmin.html

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Приобретение жилья для ветеранов АТО и ООС инициировал Кабинет министров на сегодняшнем заседании — своим решением от 7 июля правительство направило 250 млн грн. Эти деньги получат 219 защитников Украины, которые стали вынужденными переселенцами из оккупированных Россией и сепаратистами территорий.

Правительство продолжает программу поддержки ветеранов войны на Донбассе. В эти дни мы почтили память погибших в боях за освобождение Славянска и Краматорска шесть лет назад. Сегодня наше решение также будет касаться тех, кто с оружием в руках защищал Украину и свои дома. Речь идет о переселенцах, которые непосредственно принимали участие в антитеррористической операции и операции Объединенных сил. Эти деньги будут направлены на получение собственного жилья ветеранами, — заявил во время заседания премьер Денис Шмыгаль.



В пресс-службе Кабмина добавили, что деньги выделили для ветеранов — внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины.