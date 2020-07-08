250 млн грн для ветеранів-переселенців виділив Кабмін на житло — новини України

https://racurs.ua/ua/n140836-250-mln-grn-na-kupivlu-jytla-veteranam-pereselencyam-vydilyv-kabmin.html

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Придбання житла для ветеранів АТО та ООС ініціював Кабінет міністрів на сьогоднішньому засідання. Своїм рішенням від 7 липня уряд направив 250 млн грн, які отримають 219 захисників України, які стали вимушеними переселенцями з окупованих Росією та сепаратистами територій.

Уряд продовжує програму підтримки ветеранів війни на Донбасі. В ці дні ми вшановували пам’ять загиблих під час боїв за звільнення Слов’янська і Краматорська шість років тому. Сьогодні наше рішення також стосуватиметься тих, хто зі зброєю у руках захищав Україну і свої домівки. Йдеться про переселенців, які безпосередньо брали участь в Антитерористичній операції і операції Об'єднаних сил. Ці гроші будуть спрямовані на отримання власного житла ветеранами, — заявив під час засідання прем'єр Денис Шмигаль.



У прес-службі Кабміну додали, що гроші виділили для ветеранів — внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність і територіальну цілісність України.