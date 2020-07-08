Загиблий дворазовий чемпіон світу зі сноуборду Алекс Пулін. Фото: CDN

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Ракурс

Потонув чемпіон світу зі сноуборд-кросу австралієць Алекс Пулін. Це сталося біля берегів Австралії у районі міста Голд-Кост сьогодні, 8 липня.

Спортсмен потонув під час підводного полювання на штучному рифі. Причиною смерті називають проблеми зі здоров’ям, які виникли під час занурення. Загиблому було всього 32 роки. Про це повідомляє 9news.com.au.







Дворазового чемпіона світу виявили інші дайвери. Спортсмен був непритомним, а киснева маска, необхідна для занурення, на ньому була відсутня. Лікарі, які прибули на виклик, упродовж 45 хвилин намагалися повернути спортсмена до життя, але безрезультатно.







Травм на тілі загиблого не виявили. Уточнюється, що Пулін часто полював під водою і був досвідченим дайвером.





Пулін став золотим призером зі сноуборд-кросу на чемпіонатах світу 2011 і 2013 років, а також володарем бронзи у 2017 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що після складної операції пішов із життя відомий український спортсмен і капітан збірної України з легкої атлетики Роман Вірастюк.