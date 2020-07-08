Хто загинув в пожежах на Луганщині, повідомило МВС — пожежі на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n140838-hto-zagynuv-u-pojejah-na-luganschyni-povidomylo-mvs.html

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Міністерство внутрішніх справ повідомило інформацію про загиблих внаслідок пожеж на Луганщині. У Держслужбі України з надзвичайних ситуацій 8 липня також підтвердили, що вогонь забрав життя п’ятьох осіб.

За даними МВС, у пожежах на Луганщині загинули:

мешканець села Смолянинове 1957 року народження;

двоє осіб 1953 і 1955 р. н. (задихнулися на трасі, що веде до Смолянинового);

чоловік із 70% термічного ураження тіла (помер о 7.00 в Новоайдарській лікарні);

чоловік у селищі Вовче (об 11.00 задихнувся в автомобілі, намагаючись покинути зону пожеж).

За фактом пожеж на Луганщині відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України.

Раніше Нацполіція також назвала три основні версії пожеж на Луганщині:

Вплив аномально високої температури повітря та погодних умов; Необережне поводження з вогнем сторонньою особою; Умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів.

У ДСНС додали, що станом на 14.00 триває гасіння лісової пожежі. Вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків в селі Смолянинове, а також 80 дачних будинків кооперативу «Вовче озеро». Підтверджено загибель п’ятьох осіб. Рятувальники намагаються захистити населені пункти, створюють мінералізовані смуги та гасять окремі осередки пожежі.

Нагадаємо, пожежа виникла 6 липня поблизу села Осколонівка у Новоайдарському районі Луганської області та через сильний поривчастий вітер поширилась на хвойні ліси поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове. Орієнтовна площа пожежі складає близько 5 тис. га.