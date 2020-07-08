Кто погиб в пожарах на Луганщине, сообщило МВД — пожары на Донбассе

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Министерство внутренних дел сообщило о погибших в результате пожаров на Луганщине. В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 8 июля также подтвердили, что огонь унес жизни пятерых человек.

По данным МВД, в пожарах в Луганской области погибли:

житель села Смоляниново 1957 года рождения;

два человека 1953 и 1955 года рождения (задохнулись на трассе, ведущей к Смоляниново);

мужчина с 70% термического поражения тела (умер в 7.00 в Новоайдарской больнице);

мужчина в поселке Волчье (в 11.00 задохнулся в автомобиле, пытаясь покинуть зону пожаров).

По факту пожаров на Луганщине открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины.

Ранее Нацполиция также назвала три основных версии пожаров на Луганщине:

Влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий; Неосторожное обращение с огнем посторонним лицом; Умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений.

В ГСЧС добавили, что по состоянию на 14.00 продолжается тушение лесного пожара. Огонь уничтожил 23 и повредил 36 жилых домов в селе Смоляниново, а также 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро». Подтверждена гибель пяти человек. Спасатели пытаются защитить населенные пункты, создают минерализованные полосы и тушат отдельные очаги пожара.

Напомним, пожар возник 6 июля возле села Осколоновка в Новоайдарском районе Луганской области и из-за сильного порывистого ветра распространился на хвойные леса близ сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново. Ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тыс. га.