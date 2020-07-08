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Навчання в Чорному морі. Фото: ВМС ЗСУ
Масштабні навчання українських силовиків у Чорному морі показали на відеоhttps://racurs.ua/ua/n140840-masshtabni-navchannya-ukrayinskyh-sylovykiv-u-chornomu-mori-pokazaly-na-video.htmlРакурс
Військові навчання силовиків Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) пройшли в акваторії Чорного моря. Бійці ЗСУ п’ять днів відпрацьовували елементи бойової підготовки на катерах і кораблях.
Зокрема, під час навчань бійці ВМС ЗСУ відпрацювали висадку морського десанту на узбережжі, захист морських комунікацій і пунктів базування. Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.
Також у ЗСУ навчилися відбивати напад противника в морі і надавати допомогу судну, яке зазнало лиха.
Також у морських навчаннях взяли участь співробітники Держприкордонслужби, а саме — 25 водолазів із загонів морської охорони. Вони відпрацювали стрілянину з землі і повітря, стрибки в воду з повітря, а також вчилися рятувати людей під водою.
Тим часом до Чорного моря увійшли кораблі НАТО, зокрема, флагманський корабель ВМС Греції, а також трактильщики з Іспанії, Італії й Туреччини. Ймовірно, вони усі візьмуть участь у щорічних навчаннях «Сі Бриз-2020».
Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що американські ракетні комплекси «Джавеліни», які використовують під час тренувань українські військовослужбовці, матимуть усі бригади на Донбасі.
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