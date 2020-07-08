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Навчання в Чорному морі. Фото: ВМС ЗСУ

Масштабні навчання українських силовиків у Чорному морі показали на відео

8 лип 2020, 15:45
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Військові навчання силовиків Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) пройшли в акваторії Чорного моря. Бійці ЗСУ п’ять днів відпрацьовували елементи бойової підготовки на катерах і кораблях.

Зокрема, під час навчань бійці ВМС ЗСУ відпрацювали висадку морського десанту на узбережжі, захист морських комунікацій і пунктів базування. Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.

Також у ЗСУ навчилися відбивати напад противника в морі і надавати допомогу судну, яке зазнало лиха.

Навчання в Чорному морі. Фото: ВМС ЗСУ

Навчання в Чорному морі. Фото: ВМС ЗСУ

Навчання в Чорному морі. Фото: ВМС ЗСУ

Також у морських навчаннях взяли участь співробітники Держприкордонслужби, а саме — 25 водолазів із загонів морської охорони. Вони відпрацювали стрілянину з землі і повітря, стрибки в воду з повітря, а також вчилися рятувати людей під водою.

Тим часом до Чорного моря увійшли кораблі НАТО, зокрема, флагманський корабель ВМС Греції, а також трактильщики з Іспанії, Італії й Туреччини. Ймовірно, вони усі візьмуть участь у щорічних навчаннях «Сі Бриз-2020».

Кораблі НАТО. Фото: Думская


Кораблі НАТО. Фото: Думская

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що американські ракетні комплекси «Джавеліни», які використовують під час тренувань українські військовослужбовці, матимуть усі бригади на Донбасі.


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