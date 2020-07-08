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Ракурс
Позачергове засідання ВРУ. Фото: Слуга народу у Фейсбук

Рада планує зібратися позачергово (ДОКУМЕНТ)

8 лип 2020, 16:01
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Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання на наступному тижні.

Наразі народні обранці збирають підписи, щоб провести засідання у вівторок, 14 липня. Про це 8 липня повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура в своєму Telegram-каналі.

Нардеп додав, що парламентарі можуть розглянути шість законопроектів, які є в порядку денному. Законопроекти стосуються спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, електронної торгівлі ліками. Також обранці можуть підвищити розмір грошової допомоги дітям-сиротам та розглянути проект закону про підтримки дитячих центрів «Артек» та «Молода гвардія».

Документ: Олександр Качура в Telegram


Документ: Олександр Качура в Telegram

Нагадаємо, у парламентському комітеті затвердили законопроект, який пом’якшує норми законів № 128, № 129 щодо тотальної фіскалізації і кешбеку.

Джерело: Ракурс


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