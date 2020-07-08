Позачергове засідання ВРУ. Фото: Слуга народу у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n140842-rada-planuie-zibratysya-pozachergovo-dokument.html

Ракурс

Верховна Рада України може зібратися на позачергове засідання на наступному тижні.

Наразі народні обранці збирають підписи, щоб провести засідання у вівторок, 14 липня. Про це 8 липня повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура в своєму Telegram-каналі.

Нардеп додав, що парламентарі можуть розглянути шість законопроектів, які є в порядку денному. Законопроекти стосуються спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, електронної торгівлі ліками. Також обранці можуть підвищити розмір грошової допомоги дітям-сиротам та розглянути проект закону про підтримки дитячих центрів «Артек» та «Молода гвардія».

Нагадаємо, у парламентському комітеті затвердили законопроект, який пом’якшує норми законів № 128, № 129 щодо тотальної фіскалізації і кешбеку.