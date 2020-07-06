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Зміни до закону про «податковий терор ФОПів» анонсували «слуги», фото — Фінклуб

Зміни до закону про «податковий терор ФОПів» анонсували в Раді (ДОКУМЕНТ)

6 лип 2020, 14:55
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Оподаткування ФОПів — фізосіб-підприємців — вкотре зміниться в Україні. Норми законів № 128 і № 129 щодо тотальної фіскалізації і кешбеку пропонують уточнити в раді.

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що в комітеті затвердили законопроект, який пом’якшує норми законів № 128, № 129.

В інтерв’ю «Апострофу» він заявив, що нардепи прислухалися до підприємців і звільнили частину з них від застосування реєстратора розрахункових операцій або е-чека.

Це відбудеться відповідно до вказаних в законі критеріїв — щодо метражу закладів, у яких вони надають послуги, продають товари.

Зміни до закону про «податковий терор ФОПів» анонсували «слуги», фото — Апостроф

Водночас Гетманцев назвав протести ФОПів щодо змін, які відбулися в оподаткуванні їхнього бізнесу, такими, що йдуть «від лукавого».


Держава запрошує враховувати операції через е-чек за допомогою програми, яку можна безкоштовно скачати. Це всього лише дозволить визначити, який у вас оборот — сім чи 27 млн. Це дає можливість відокремити мережі, які працюють під прикриттям ФОПів, від реальних підприємців і протидіє контрабанді, — розповів Гетманцев.


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