Зміни до закону про «податковий терор ФОПів» анонсували «слуги», фото — Фінклуб

https://racurs.ua/ua/n140720-zminy-do-zakonu-pro-podatkovyy-teror-fopiv-anonsuvaly-v-radi-dokument.html

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Оподаткування ФОПів — фізосіб-підприємців — вкотре зміниться в Україні. Норми законів № 128 і № 129 щодо тотальної фіскалізації і кешбеку пропонують уточнити в раді.

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що в комітеті затвердили законопроект, який пом’якшує норми законів № 128, № 129.

В інтерв’ю «Апострофу» він заявив, що нардепи прислухалися до підприємців і звільнили частину з них від застосування реєстратора розрахункових операцій або е-чека.

Це відбудеться відповідно до вказаних в законі критеріїв — щодо метражу закладів, у яких вони надають послуги, продають товари.

Водночас Гетманцев назвав протести ФОПів щодо змін, які відбулися в оподаткуванні їхнього бізнесу, такими, що йдуть «від лукавого».