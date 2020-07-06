Про дешеву трансплантацію органів в Україні розмріявся Зеленський

Трансплантація органів. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n140719-pro-deshevu-transplantaciu-organiv-v-ukrayini-rozmriyavsya-zelenskyy.html

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Трансплантація органів в Україні майже не проводиться. Якщо подібна операція потрібна українцям, вони їдуть за кордон. Найближча країна, в якій проводять трансплантацію, — Білорусь.

Проте президент Володимир Зеленський планує змінити ситуацію. В рамках другого етапу медреформи в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) хочуть створити окремий підрозділ, який буде займатися цим напрямком. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський вважає, що цей напрям медицини може стати дуже успішним, адже такі операції в Україні коштують у п’ять-шість разів дешевше, ніж в інших країнах. А тому вони стануть доступнішими для українців, що допоможе зберегти життя багатьох осіб, а низькі ціни можуть привабити іноземців.

Вже зараз МОЗ складає список лікарень, у яких зможуть робити такі операції. Наразі операції з трансплантації в Україні проводяться рідко — у Львові робили пересадку серця 4 липня цього року, до цього подібна операція проводилася в 2019 році. До 2019 року востаннє в Україні таку операцію робили у 2004 році.