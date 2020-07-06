Розкішне життя чиновників-товстосумів перевірить НАЗК. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n140718-rozkishne-jyttya-chynovnykiv-tovstosumiv-pereviryt-nazk.html

Ракурс

Боротьба з корупцією в Україні повинна перейти на новий рівень, адже суспільство вимагає від антикорупційних органів реальних дій. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вводить новий механізм перевірок декларацій держслужбовців. Тепер для перевірки буде застосовуватися моніторинг способу життя чиновників-товстосумів.

Це дозволить визначити чиновників, які ведуть розкішний спосіб життя, їздять на люксових автомобілях, мешкають у шикарних маєтках, а у деклараціях показують досить скромні доходи, повідомляє прес-служба НАЗК.

Тепер факти, коли чиновник отримує 10 тис. грн зарплати і їздить на елітному «Мерседесі», будуть фіксуватися не тільки журналістами, але й співробітниками НАЗК.

НАЗК перевірятиме таку інформацію про чиновників:

факти користування не зазначеним у декларації майном;

відомості про отримані подарунки;

факти придбання об'єктів, ціна яких перевищує зазначені в декларації доходи.

Для моніторингу також будуть використовуватися журналістські розслідування, повідомлення в ЗМІ, отримані відомості від громадян і організацій, а також інформація з інших відкритих джерел.

Якщо під час моніторингу буде встановлена невідповідність задекларованих доходів і фактичного майна чиновника, то це стане підставою для проведення повної перевірки його декларації.

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