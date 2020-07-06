Роскошную жизнь чиновников-толстосумов проверит НАПК. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n140718-roskoshnuu-jizn-chinovnikov-tolstosumov-proverit-napk.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине должна перейти на новый уровень, ведь общество требует от антикоррупционных органов реальных действий. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) вводит новый механизм проверок деклараций госслужащих. Теперь для проверки будет применяться мониторинг способа жизни чиновников-толстосумов.

Это позволит определить чиновников, которые ведут роскошный образ жизни, ездят на люксовых автомобилях, проживают в шикарных особняках, а в декларациях показывают весьма скромные доходы, сообщает пресс-служба НАПК.

Теперь факты, когда чиновник получает 10 тыс. грн зарплаты и ездит на элитном Мерседесе, будут фиксироваться не только журналистами, но и сотрудниками НАПК.

НАПК будет проверять такую ​​информацию о чиновниках:

факты пользования не указанным в декларации имуществом;

сведения о полученных подарках;

факты приобретения объектов, цена которых превышает указанные в декларации доходы.

Для мониторинга также будут использоваться журналистские расследования, сообщения в СМИ, полученные сведения от граждан и организаций, а также информация из других открытых источников.

Если во время мониторинга будет установлено несоответствие задекларированных доходов и фактического имущества чиновника, то это станет основанием для проведения полной проверки его декларации.

Как ранее писал «Ракурс», мэр Чернигова Владислав Атрошенко после смерти отца получил огромное наследство. Пенсионер, который работал инженером на Чернобыльской АЭС, оставил сыну 138,4 млн грн и дом стоимостью 6,9 млн грн.