4,5 млн на сайт и командировки — Денисова положила глаз на COVID-фонд. Фото: Iamir.info

https://racurs.ua/n140717-4-5-mln-na-sayt-i-komandirovki-denisova-polojila-glaz-na-covid-fond.html

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Фонд борьбы с коронавирусом может уменьшиться еще на 14,5 млн грн: Кабмин просят выделить их на работу омбудсмена Людмилы Денисовой. Из них 3,5 млн грн пойдут на создание нового сайта уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Также чиновница планирует потратить 10 млн грн на ремонт административного помещения, а еще 1 млн грн — на командировки. Об этом говорится в письме Денисовой к правительству, который обнародовала экспертная организация StateWatch.

По мнению Денисовой, нынешний сайт омбудсмена был разработан на платформе, которая уже устарела и не подлежит обновлению. Чиновница отмечает, что сайт постоянно подвергается хакерским атакам из-за слабой системы защиты.

Согласно плану, чиновница потратит 525 тыс. грн на создание технического задания для нового сайта. Сама разработка веб-портала должна обойтись в 700 тыс. грн, а его тестирование и ввод в эксплуатацию — в 2,275 млн грн.

Кроме того, Денисова просит выплатить 1 млн грн на командировки. Она отмечает, что должность уполномоченного по правам человека предполагает систематическое посещение мест лишения свободы. Однако, сейчас омбудсмен не может выполнять свою миссию из-за нехватки средств.

Просьба о выделении 10 млн грн на ремонт здания секретариата уполномоченного по правам человека Денисова объясняет сокращением финансирования на капремонт.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство культуры и информационной политики, которое недавно возглавил экс-нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко, получило из фонда борьбы с коронавирусом более 47,5 млн грн.