4,5 млн на сайт і відрядження — Денісова накинула оком на COVID-фонд. Фото: amir.info

https://racurs.ua/ua/n140717-4-5-mln-na-sayt-i-vidryadjennya-denisova-nakynula-okom-na-covid-fond.html

Ракурс

Фонд боротьби з коронавірусом може зменшитися ще на 14,5 млн грн: Кабмін просять виділити їх на роботу омбудсмена Людмили Денісової. З них 3,5 млн грн підуть на створення нового сайту уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Також чиновниця планує витратити 10 млн грн на ремонт адміністративного приміщення, а ще 1 млн грн — на відрядження. Про це йдеться у листі Денісової до уряду, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

На думку Денісової, нинішній сайт омбудсмена було розроблено на платформі, що вже застаріла та не підлягає оновленню. Чиновниця зазначає, що сайт постійно зазнає хакерських атак через слабку систему захисту.

Згідно з планом, чиновниця планує виділити 525 тис. грн на створення технічного завдання для нового сайту. Сама розробка веб-порталу має обійтись у 700 тис. грн, а його тестування та введення в експлуатацію — в 2,275 млн грн.

Окрім того, Денісова просить виплатити 1 млн грн на відрядження. Вона зазначає, що посада уповноваженого з прав людини передбачає систематичне відвідування місць несвободи. Однак, зараз омбудсмен не може виконувати свою місію через брак коштів.

Прохання щодо виділення 10 млн грн на ремонт будівлі секретаріату уповноваженого з прав людини Денісова пояснює скороченням фінансування на капремонт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство культури та інформаційної політики, яке недавно очолив екс-нардеп від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, отримало з фонду боротьби з коронавірусом понад 47,5 млн грн.