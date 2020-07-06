О дешевой трансплантации органов в Украине размечтался Зеленский

Трансплантация органов. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n140719-o-deshevoy-transplantacii-organov-v-ukraine-razmechtalsya-zelenskiy.html

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Трансплантация органов в Украине практически не проводится. Если в подобной операции нуждаются украинцы, они едут за границу. Ближайшая страна, в которой проводят трансплантацию, — Беларусь.

Однако президент Владимир Зеленский намерен изменить ситуацию. В рамках второго этапа медреформы в Министерстве здравоохранения хотят создать отдельное подразделение, которое будет заниматься этим направлением. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский считает, что это направление медицины может стать очень успешным, потому что такие операции в Украине стоят в пять-шесть раз дешевле, чем в других странах. Таким образом, они станут доступнее для украинцев, что поможет сохранить много жизней, а низкие цены могут привлечь иностранцев.

Уже сейчас Минздрав составляет список больниц, в которых смогут делать такие операции. Сейчас операции по трансплантации в Украине проводятся редко — во Львове делали пересадку сердца 4 июля этого года, до этого подобная операция проводилась в 2019 году. До 2019 года в последний раз в Украине такую операцию делали в 2004 году.