Изменения в закон о «налоговом терроре ФЛП» анонсировали в Раде, фото — Финклуб

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Налогообложение ФЛП — физлиц-предпринимателей — опять изменится в Украине. Нормы законов № 128 и № 129 относительно полной фискализации и кэшбеке предлагают уточнить в Раде.

Председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в комитете утвердили законопроект, который смягчает нормы законов № 128, № 129.

В интервью «Апострофу» он заявил, что нардепы прислушались к предпринимателям и освободили часть из них от применения регистратора расчетных операций или е-чека.

Это произойдет в соответствии с указанными в законе критериями — по метражу заведений, в которых они предоставляют услуги или продают товары.

В то же время Гетманцев назвал протесты ФЛП по поводу изменений, которые произошли в налогообложении их бизнеса, «идущими „от лукавого“».