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Изменения в закон о «налоговом терроре ФЛП» анонсировали в Раде, фото — Финклуб

Изменения в закон о «налоговом терроре ФЛП» анонсировали в Раде (ДОКУМЕНТ)

6 июл 2020, 14:55
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Налогообложение ФЛП — физлиц-предпринимателей — опять изменится в Украине. Нормы законов № 128 и № 129 относительно полной фискализации и кэшбеке предлагают уточнить в Раде.

Председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в комитете утвердили законопроект, который смягчает нормы законов № 128, № 129.

В интервью «Апострофу» он заявил, что нардепы прислушались к предпринимателям и освободили часть из них от применения регистратора расчетных операций или е-чека.

Это произойдет в соответствии с указанными в законе критериями — по метражу заведений, в которых они предоставляют услуги или продают товары.

Изменения в закон о «налоговом террора ФЛП» анонсировали «слуги», фото — Апостроф

В то же время Гетманцев назвал протесты ФЛП по поводу изменений, которые произошли в налогообложении их бизнеса, «идущими „от лукавого“».


Государство приглашает учитывать операции по е-чеку с помощью программы, которую можно бесплатно скачать. Это всего лишь позволит определить, какой у вас оборот — семь или 27 млн. Это дает возможность отделить сети, работающие под прикрытием ФЛП, от реальных предпринимателей и противодействует контрабанде, — рассказал Гетманцев.


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