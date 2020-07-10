Скандал из-за слов Саакашвили прокомментировали в МИД. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n140960-skandal-iz-za-slov-saakashvili-prokommentirovali-v-mid.html

Ракурс

Михаил Саакашвили своими резкими высказываниями относительно легитимности грузинского правительства вызвал международный скандал и в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали слова главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте.

В министерстве заявили, что публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства. А Саакашвили не входит в перечень должностных лиц, наделенных полномочиями высказывать официальную позицию украинской власти. Также было отмечено, что Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией, сообщается на сайте ведомства.

Украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства, — заявили в МИД.

В ведомстве также отметили, что Украина подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения с Грузией.

Кроме того, в министерстве уточнили, что общими для двух стран являются вызовы относительно безопасности и проблемы оккупированных Россией территорий государств. А реализация этих и других направлений взаимодействия происходит между органами власти двух стран на основе доверия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Как ранее писал «Ракурс», Саакашвили в Facebook заявил, что вместе с гражданами Грузии он будет бороться на предстоящих парламентских выборах против действующей власти и назвал правительство страны нелегитимным.