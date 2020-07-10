Саакашвили оскандалился новым заявлением о Грузии. Фото: zn.ua

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Михеил Саакашвили, глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины, оскандалился новым заявлением. На своей странице в Facebook он накануне написал, что вместе с гражданами Грузии будет бороться на предстоящих парламентских выборах против действующей власти и назвал правительство страны нелегитимным.

На эти заявления сразу же отреагировали в Грузии. Посла Украины в этой стране вызвали в Министерство иностранных дел Грузии и подчеркнули недопустимость таких высказываний. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.

В сообщении отмечается, что такие высказывания подрывают стратегические и дружественные отношения двух стран, ведь Саакашвили является представителем власти Украины. Также такие высказывания нарушают законодательство Грузии.

Грузинская сторона обратилась и к министру иностранных дел Украины по поводу данного инцидента. Дмитрий Кулеба принес извинения и пообещал разобраться в этой ситуации.

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвал назначение Саакашвили в Нацсовет реформ «неприемлемым и непонятным». Он тогда заявил о «дефиците доверия» между обоими государствами.