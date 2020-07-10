Саакашвілі спровокував новий скандал із Грузією, посла викликали на килим

Саакашвілі спровокував новий скандал із Грузією. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n140951-saakashvili-sprovokuvav-novyy-skandal-iz-gruziieu-posla-vyklykaly-na-kylym.html

Ракурс

Міхеїл Саакашвілі, глава виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України, спровокував новий скандал. На своїй сторінці в Facebook він напередодні написав, що разом з громадянами Грузії буде боротися на майбутніх парламентських виборах проти чинної влади і назвав уряд країни нелегітимним.

На ці заяви відразу ж відреагували в Грузії. Посла України в цій країні викликали до Міністерства закордонних справ Грузії та наголосили на неприпустимості таких висловлювань. Про це повідомляє прес-служба МЗС Грузії.

У повідомленні наголошується, що такі висловлювання підривають стратегічні і дружні відносини двох країн, адже Саакашвілі є представником влади України. Також такі висловлювання порушують законодавство Грузії.

Грузинська сторона звернулася і до міністра закордонних справ України щодо даного інциденту. Дмитро Кулеба вибачився і пообіцяв розібратися в цій ситуації.

Нагадаємо, раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвав призначення Саакашвілі до Нацради реформ «неприйнятним і незрозумілим». Він тоді заявив про «дефіцит довіри» між обома державами.