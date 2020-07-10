Погода в Україні. Фото: Клуб Foto

https://racurs.ua/ua/n140950-zahid-znovu-nakryut-grozy-pogoda-v-ukrayini-11-lypnya-karta.html

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Погода в Україні 11 липня буде теплою. Температура по країні вдень становитиме від 27° до 32°. Вдень дощі з грозами очікуються у західних областях. На решті території країни опадів не прогнозується.

Вночі температура по країні становитиме від 13° на заході до 19° на півдні, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 11 липня буде теплою і сонячною. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 15−17°, вдень — піднімуться до 29−31°. Вітер південний, 3−8 м/с.

Погода у Львові очікується відносно теплою, вдень прогнозуються дощі з грозами. Вночі температура повітря становитиме 13−15°, вдень — 27−29°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде теплою і без опадів. Вночі термометри покажуть 17−19°, вдень — 30−32°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода в Дніпрі 11 липня буде теплою і сонячною. Температура повітря вночі опуститься до 14−16°, вдень — підніметься до 29−31°. Вітер східний, 3−8 м/с.

Погода в Харкові буде сонячною і теплою. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 14−16°, вдень — 28−30°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатті 11 липня буде теплою, вдень можливі дощі з грозами. Вночі температура становитиме 15−17°, вдень повітря прогріється до 29−31°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 11 липня буде спокійною, очікуються лише невеликі збурення протягом доби.