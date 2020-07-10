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Погода в Украине. Фото: Клуб Foto

Запад снова накроют грозы — погода в Украине 11 июля (КАРТА)

10 июл 2020, 16:33
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Погода в Украине 11 июля будет теплой. Температура по стране днем составит от 27° до 32°. Дневные дожди с грозами ожидаются в западных областях. На остальной территории страны осадков не прогнозируется.

Ночная температура по стране составит от 13° на западе до 19° на юге, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Украине на 11 июля. Карта: Гидрометцентр

Погода в Киеве 11 июля будет теплой и солнечной. Столбики термометров ночью опустятся до 15−17°, днем — поднимутся до 29−31°. Ветер южный, 3−8 м/с.

Погода во Львове ожидается относительно теплой, днем прогнозируются дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит 13−15°, днем — 27−29°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет теплой и без осадков. Ночью термометры покажут 17−19°, днем — 30−32°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре 11 июля будет теплой и солнечной. Температура воздуха ночью опустится до 14−16°, днем — поднимется до 29−31°. Ветер восточный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове будет солнечной и теплой. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 14−16°, днем — 28−30°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода на Закарпатье 11 июля будет теплой, днем возможны дожди с грозами. Ночью температура составит 15−17°, днем ​​воздух прогреется до 29−31°. Ветер южный, 5−10 м/с.


Геомагнитная активность. Скриншот: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 11 июля будет спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения на протяжении суток.

Источник: Ракурс


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