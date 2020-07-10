Аварія в Києві за участю маршрутки. Фото: 061.ua

https://racurs.ua/ua/n140949-vodiy-marshrutky-v-kyievi-vlashtuvav-masshtabnu-dtp-video.html

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У Києві сталася вже друга масштабна дорожньо-транспортна пригода за сьогоднішній день, 10 липня.

Водій маршрутного таксі став винуватцем зіткнення п’яти автомобілів. У соціальних мережах стверджують, що аварія сталася через неуважність шофера громадського транспорту. Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний» у Facebook.

На відео, яке оприлюднили у соціальній мережі, видно, що маршрутне таксі протаранило позашляховик, а той у свою чергу врізався в легковий автомобіль. Це спровокувало зіткнення ще трьох транспортних засобів.

Причини аварії наразі невідомі, їх встановлять правоохоронці. На місці аварії утворився затор.

Нагадаємо, сьогодні в Києві вже сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Неподалік від житлового комплексу «Чайки» на Житомирській трасі зіткнулися п’ять автомобілів. У ДТП постраждали люди.