ДТП сталася в Києві. Фото: ДСНС

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Дорожньо-транспортна пригода сталася у Києві сьогодні, 10 липня.

Масштабна аварія сталася на Житомирській трасі, поблизу в’їзду в столицю. Неподалік житлового комплексу «Чайки» зіткнулися п’ять автомобілів. У ДТП постраждали люди, інформація наразі уточняється. Про це повідомляє спільнота «Київ оперативний» у Facebook.

У соціальних мережах очевидці поширюють відео із кадрами наслідків аварії — видно, що деякі автомобілі перетворилися на металобрухт. На місці дорожньо-транспортної пригоди утворився затор.

Також ДТП сталася у центрі Києва, внаслідок чого утворився затор. Попередньо відомо, що в аварії ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 9 липня в Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло троє осіб, а одна людина постраждала. Винуватця аварії затримала поліція, йому сьогодні оберуть запобіжний захід.