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Ракурс
ДТП произошло в Киеве. Фото: ГСЧС

Масштабное ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Киеве (ВИДЕО)

10 июл 2020, 12:23
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Киеве сегодня, 10 июля. Масштабная авария произошла на Житомирской трассе, возле въезда в столицу.

Неподалеку от жилого комплекса «Чайки» столкнулись пять автомобилей. В ДТП пострадали люди, информация пока уточняется. Об этом сообщает сообщество «Киев оперативный» в Facebook.

В социальных сетях очевидцы распространяют видео с кадрами последствий аварии — видно, что некоторые автомобили превратились в металлолом. На месте дорожно-транспортного проишествия образовалась пробка.

Также ДТП произошло в центре Киева, в результате чего образовалась пробка. Предварительно известно, что в аварии никто не пострадал.


Напомним, 9 июля в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, а один человек пострадал. Виновника аварии задержала полиция, ему сегодня изберут меру пресечения.

Источник: Ракурс


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