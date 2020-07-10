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Ракурс
У Дніпрі сталася смертельна ДТП. Фото: Нацполіція

Смертельна автотроща в Дніпрі забрала життя трьох осіб, є травмовані (ФОТО)

10 лип 2020, 10:38
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У Дніпрі вчора, 9 липня, пізно ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода.

ДТП трапилася близько 23.00 у районі буд. № 169 по вул. Полтавське Шосе. Попередньо відомо, що водій автомобіля Volkswagen Crafter об’їжджав вантажівку MAN і на смузі зустрічного руху зіткнувся з автомобілем FordFocus. Про це 10 липня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Дніпрі.

Внаслідок ДТП загинули троє осіб, а травмувалася одна особа. Правоохоронці вже затримали 26-річного водія «Фольксвагена», йому сьогодні вручать повідомлення про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України та оберуть запобіжний захід.

Відомості за даним фактом внесли слідчим управлінням до ЄРДР. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років. Наразі встановлюються всі обставини ДТП.

У Дніпрі сталася смертельна ДТП. Фото: Нацполіція


У Дніпрі сталася смертельна ДТП. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в ніч на 9 липня під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода — легковий автомобіль Volkswagen влетів у вантажівку на величезній швидкості. Винуватцем ДТП став старший слідчий головного управління Національної поліції.

Джерело: Ракурс


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