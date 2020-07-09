П'яну ДТП влаштував поліцейський, уламки машини розкидало на сотні метрів. Фото: Pixabay

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Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася в ніч на 9 липня під Києвом. Легковий автомобіль Volkswagen влетів у вантажівку на величезній швидкості.

ДТП сталася близько 00.30 на Новообухівській трасі. Сам автомобіль Volkswagen після зіткнення перекинувся, а його уламки були розкидані на сотні метрів. Про це пише «Київ оперативний» в соцмережах.

Попри таку страшну ДТП, водій легкового автомобіля після зіткнення виліз із понівеченої машини і намагався зірвати з неї номери. Коли це зробити не вдалося, він спробував втекти, але його затримали.

За попередньою інформацією, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Тест на алкогольне сп’яніння на місці він відмовився проходити.

Пізніше стало відомо, що винуватець ДТП — старший слідчий головного управління Нацполіції. Відомо, що його звуть Андрій Миколайович, проте прізвище правоохоронця не повідомляється.

Нагадаємо, раніше в Києві сталося кілька ДТП із перекиданням автомобілів.